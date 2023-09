USA lover militærpakke for 2,3 milliarder til Ukraine

USA vil give Ukraine yderligere 325 millioner dollar i militær støtte.

Det svarer til omkring 2,3 milliarder kroner.

Det siger præsident Joe Biden torsdag til et møde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Det Hvide Hus i Washington D.C., skriver mediet NBC.

Militærpakken vil blandt andet bestå af luftforsvarssystemer, ammunition, våben og andet udstyr.

- I dag godkendte jeg den næste del af amerikansk sikkerhedshjælp til Ukraine, herunder mere artilleri, mere ammunition, flere panserværnsvåben, og næste uge vil de første amerikanske Abrams-kampvogne blive sendt til Ukraine, siger Joe Biden ifølge mediet.

USA lovede kampvognene, der er af typen M1 Abrams, til Ukraine i begyndelsen af året, men det har hidtil været uklart, hvornår de ville komme.

Zelenskyj er på besøg i Washington D.C., hvor formålet netop er at søge mere militær støtte, herunder udstyr, til Ukraine.

Ifølge nyhedsbureauet AFP lød det til mødet torsdag fra Zelenskyj, at befolkningen i Ukraine "i høj grad værdsætter den hjælp, USA har stillet til rådighed i bekæmpelsen af russisk terror."

Inden mødet sagde Biden, at ingen nation vil være sikker, hvis ikke USA hjælper Ukraine med at forsvare landets territorie over for Rusland.

Biden vil derfor "sikre at verden står med jer" mod Ruslands invasion, sagde han til Zelenskyj.

Tidligere torsdag har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj også besøgt Kongressen. Her er der ifølge Reuters i øjeblikket splittelse på grund af USA's støtte til Ukraine.

Mens Demokraterne bakker op om præsident Joe Bidens hjælpepakker til Ukraine, har flere republikanske politikere udtrykt utilfredshed med, at milliarder af dollar bruges på at støtte Ukraine.

De mener ifølge AFP, at pengene bør bruges på USA's grænsekontrol.

