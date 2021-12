USA lover opbakning til Ukraine i anspændt situation

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, forsikrer torsdag om, at forsvarsalliancen Nato står bag Ukraine og landets selvstændighed.

Det sker, mens en russisk troppeopbygning ved grænsen til Ukraine har ført til trusler om nye vestlige sanktioner mod Rusland.

Et møde mellem Blinken og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, står til at finde sted klokken 11.15 på sidelinjen af et topmøde i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Inden mødet med Lavrov har Blinken talt med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba.

- USA har en urokkelig forpligtelse over for Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Det er en holdning, som ikke blot USA, men alle Nato-medlemmer har, siger Blinken til Kuleba.

Ifølge Kuleba diskuterede de to en pakke af tiltag, der skal fungere som et signal over for Rusland. Det gælder blandt andet økonomiske sanktioner.

/ritzau/Reuters