USA lover Sydkorea indsigt i atomplaner ved nordkoreansk angreb

USA har onsdag lovet at give Sydkorea mere indsigt i dets atomplaner i forbindelse med enhver konflikt med Nordkorea.

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Joe Biden, og Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, onsdag har holdt et møde i Det Hvide Hus, og mens der er bekymring over Nordkoreas voksende arsenal af missiler og bomber.

Sydkorea har desuden igen lovet, at landet ikke selv vil forsøge at lave en atombombe.

De to præsidenter talte desuden om halvledere, handel og krigen i Ukraine, da de onsdag mødtes.

Artiklen fortsætter under annoncen

På et fælles pressemøde siger Yoon, at han og Biden er blevet enige om at styrke Sydkoreas forsvar som svar på trusler fra Nordkorea.

- Vor to lande er blevet enige om øjeblikkelige bilaterale præsidentielle konsultationer i tilfælde af et atomangreb fra Nordkorea og har lovet at besvare et sådan angreb hurtigt, overvældende, resolut og med hele alliancens styrke - herunder atomvåben fra USA, lyder det fra Yoon.

/ritzau/Reuters