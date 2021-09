USA lukker grænseovergang i Texas for at stoppe migrantstrøm

USA's told- og grænsemyndigheder, CBP, har lukket en grænseovergang fra Mexico ved byen Del Rio i delstaten Texas.

Det sker på grund af en stor strøm af migranter.

Migranterne er fortrinsvis fra Haiti, Cuba, Venezuela og Nicaragua.

I løbet af den seneste uges tid har mange migranter forsamlet sig under den amerikanske side af broen, der forbinder den mexicanske by Acuña og Del Rio i Texas.

Varmen i lejren er intens og er på det seneste steget til omkring 37 grader.

Migranterne fortæller, at hjælpen fra USA har været begrænset.

En fortæller blandt andet, at han har været nødt til at snige sig tilbage til Mexico for at købe mad og vand fire gange mellem mandag og fredag.

/ritzau/Reuters