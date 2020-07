USA melder igen om rekordhøjt antal af nye coronatilfælde

For fjerde gang i løbet af de seneste fem dage stiger antallet af nye smittetilfælde i USA med over 60.000.

USA har det seneste døgn registreret et rekordhøjt antal nye tilfælde af personer smittet med coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Johns Hopkins University er der indrapporteret 66.528 nye tilfælde.

Opgørelsen fra universitetet i Baltimore, som løbende følger udbruddets hærgen over hele verden, dækker tidsrummet fra 02.30 lørdag dansk tid og 24 timer frem.

Det samlede antal smittede amerikanere er dermed oppe over 3,24 millioner. Samtidig er antallet af døde opgjort til 134.729 efter 760 nye dødsfald.

Intet land har haft lige så mange dødsfald. Brasilien er tættest på med næsten 71.500 dødsfald og over 1,8 millioner smittetilfælde.

USA's præsident, Donald Trump, viste sig lørdag for første offentligt med en ansigtsmaske, som af flere sundhedseksperter anses for en måde at beskytte sig selv og andre mod at blive smittet.

Det skete under et besøg på et militærhospital, hvor den 73-årige Trump ifølge flere medier var iført en mørk maske i sit møde med sårede krigsveteraner.

Trump har ellers hidtil under pandemien undslået sig at bære en ansigtsmaske.

De seneste ugers stigende antal smittetilfælde har præsidenten forklaret med, at langt flere personer end tidligere bliver smittetestet.

Guvernører i adskillige delstater har sat genåbninger på pause i et forsøg på at bryde den stigende kurve over smittetilfælde.

Lørdag beordrede guvernøren i Louisiana, John Edwards, alle personer over otte år til at bære en ansigtsmaske, når de forlader deres hjem. Desuden blev alle barer i delstaten lukket, skriver NBC News.

I Florida, der er den tredjestørste delstat målt på antal indbyggere, vil guvernør Ron DeSantis ikke udstede krav om ansigtsmasker. Det sagde han på en pressekonference lørdag.

Men masker er et krav for personer, der besøger de Disney-forlystelsesparker, som er blandt Floridas største turistattraktioner.

Lørdag åbnede to Disney-parker i Orlando efter fire måneders nedlukning som følge af pandemien, skriver NBC News.

/ritzau/