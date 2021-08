USA melder om beskydning af Kabul-lufthavn under Taliban-indtog

Taliban-krigere er gået ind i Kabul, Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har forladt landet, og den amerikanske ambassade oplyser, at lufthavnen i Afghanistans hovedstad søndag aften lokal tid muligvis er under beskydning.

- Sikkerhedssituationen ændrer sig hurtigt i Kabul, heriblandt ved lufthavnen. Der er meldinger om, at lufthavnen er under beskydning. Derfor instruerer vi amerikanske borgere i at søge dækning, skriver ambassaden i en sikkerhedsopdatering.

Det er netop i den afghanske lufthavn, at diplomater, embedsmænd og andre afghanere er flygtet hen.

Hundredvis af afghanere - nogle af dem ministre i regeringen samt civile, børn og kvinder - er stimlet sammen i en terminal og venter desperat på fly ud af Kabul.

- Lufthavnen er ude af kontrol. Regeringen (i Afghanistan, red.) har forrådt os, siger en embedsmand, der er på stedet. Vedkommende udtaler sig anonymt til Reuters af hensyn til sin sikkerhed.

I en pressemeddelelse tidligere søndag, oplyste Udenrigsministeriet, at medarbejdere på Danmarks ambassade i Kabul natten til søndag blev flyttet til Kabuls lufthavn.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger ifølge AFP, at militæralliancen arbejder på at holde lufthavnen åben, så blandt andet vestlige magter kan evakuere deres personale i landet.

Stoltenberg har blandt andre talt med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod.

Nato oplyser dog, at alle kommercielle fly ud af Kabul er stoppet, og at kun militærfly har lov at operere.

Dermed hersker der søndag aften afghansk tid en stor del usikkerhed om sikkerhedssituationen i Kabul, og det står endnu ikke klart, hvordan en magtoverdragelse vil foregå.

Tidligere søndag sagde en talsmand for Taliban, at man ikke ville trænge ind i Kabul og i stedet gøre holdt ved indfaldsvejene til den afghanske hovedstad.

Men sent søndag siger en talsmand for bevægelsen, at den er gået ind i 11 distrikter i Kabul. Hovedstaden har i alt 22 distrikter.

Et hospital oplyser, at det behandler mere end 40 personer, som er blevet såret under sammenstød i udkanten af byen. Men der lader ikke til at være større kampe.

Samtidig siger hærførere fra den militante bevægelse, at Taliban har taget kontrol over det afghanske præsidentpalads i hovedstaden. Den afghanske regering har dog ikke bekræftet oplysningen.

Det vides ikke, hvor Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, er rejst til. En højt placeret embedsmand i det afghanske indenrigsministerium sagde, at Ghani er i Tadsjikistan, men det bestrides af landets udenrigsministerium.

/ritzau/Reuters