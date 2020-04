USA melder om over 2000 coronadødsfald på et døgn

For første gang passerer dødstallet fra virusudbruddet i USA 2000 personer i løbet af 24 timer.

USA har for første gang registreret over 2000 coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer. Desuden er antallet af smittede personer i USA steget til over 500.000.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University lørdag morgen er 2021 personer døde i tidsrummet fra klokken 05.00 fredag til klokken 05.00 lørdag dansk tid.

I den tilsvarende periode i det forrige døgn var der 1904 dødsfald.

Samlet er 18.693 personer i USA døde som følge af virusudbruddet. Kun Italien har som land et højere dødstal med 18.849 dødsfald.

Antallet af smittede har ifølge Johns Hopkins-opgørelsen passeret en halv million med i alt 500.399. Heraf er omkring 29.000 blevet meldt raske igen.

Coronavirusset har ramt New York City og delstaten New York hårdest. Alene i USA's største by er der således registreret 5820 dødsfald.

I hele delstaten er næsten 175.000 personer bekræftet smittet. Det er over tre gange så mange som i nabostaten New Jersey, hvor der er registreret knap 55.000 smittede.

Fem delstater - Michigan, Californien, Massachusetts, Pennsylvania og Louisiana - har alle omkring 20.000 smittede. Alaska, hvor befolkningstætheden er meget lav i forhold til det øvrige USA, har det laveste antal smittede af delstaterne med 246.

