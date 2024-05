USA melder om udfordringer med fordeling af nødhjælp i Gaza

Fragten af nødhjælp til Gaza via den flydende anløbsbro, som er blevet etableret ud for Gazas kyst, fortsætter, og fire skibe fra USA og Frankrig skal fragte nødhjælp fra havnen i Larnaca i Cypern til Gazastriben.

Det oplyser Cyperns præsidentkontor tirsdag.

En talsmand for USA's forsvarsministerium, Pentagon, siger dog samtidig, at der tilsyneladende er intet af de 569 ton nødhjælp, der allerede er kommet til Gaza via anløbsbroen, som faktisk er blevet distribueret til de civile i området.

Victor Papadopoulos, som er talsperson for Cyperns præsidentkontor, siger til statsradio i landet, at der mellem fredag og søndag blev afsendt 1000 ton nødhjælp på skibe fra Cypern til Gaza.

Det er en distance på omkring 360 kilometer.

Store mængder af nødhjælp har samlet sig ved havnen i Larnaca fra blandt andet Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater og USA.

Cyperns præsident, Nikos Christodoulides, siger tirsdag, at den maritime levering af nødhjælp er "på rette kurs".

- Vi får betydelig assistance fra tredjelande, der ønsker at bidrage til indsatsen, siger han.

Talsperson for Pentagon Pat Ryder siger dog samtidig, at han ikke mener, at noget af den nødhjælp, der indtil videre er kommet til Gaza via den midlertidige anløbsbro - der taget i brug fredag - faktisk er blevet distribueret.

Noget af nødhjælpen er ifølge ham nået frem til nødhjælpsorganisationernes lagerbygninger, hvorfra det skal distribueres til de civile i Gaza.

Men angiveligt er lastbiler med nødhjælp på vejen til lagrene også blevet tømt af desperate palæstinensere.

- Det tror jeg ikke, siger Pat Ryder, da han bliver adspurgt direkte til, hvorvidt noget af nødhjælpen endnu er blevet officielt distribueret til de civile.

I Cypern læsses nødhjælpen på handelsskibe og transporteres til den flydende platform, der ligger forankret flere kilometer ud fra Gazas kyst.

Herfra bliver nødhjælpen sejlet ind til den flydende anløbsbro af mindre militære fartøjer, som hver kan transportere mellem 5 og 15 vognlæs med nødhjælp.

