USA nægter at stå bag invasionsforsøg i Venezuela

Otte blev dræbt i et påstået amerikansk angreb i Venezuela søndag, meldte den venezuelanske regering.

USA nægter at stå bag, hvad venezuelanske embedsmænd kalder en væbnet indtrængen med "terrorist-lejesoldater" på det sydamerikanske lands nordlige kyst søndag.

Det melder den amerikanske præsident, Donald Trump, sent tirsdag aften dansk tid.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, sagde mandag, at myndighederne havde tilbageholdt et par amerikanerne, som har påtaget sig ansvaret for det påståede angreb.

- Vi finder ud af det. Vi har lige hørt om det, siger Trump, da han bliver spurgt om hændelsen og amerikanernes anholdelser tirsdag.

- Men det har intet at gøre med vores regering, tilføjer han.

Maduro sagde, at Venezuela udover at have anholdt flere havde beslaglagt et stort antal våben under operationen, hvor otte blev dræbt.

Mandag lød det, at de anholdte amerikanerne var fra det amerikanske narkopoliti (DEA).

Kritikere fremhæver dog, at præsident Maduros regering gentagne gange har iscenesat sådanne invasionsforsøg.

Trump har gentagne gange sagt, at hans administration ikke har en åbenlys interesse i militære handlinger i Venezuela. Omvendt har Maduros regering sagt, at USA ønsker at kontrollere landets massive oliereserver.

Det engang så rige land befinder sig i en dyb økonomisk krise, og landet med de største kendte oliereserver i verden er også et af de mest korrupte.

Det siges således, at mange politikere og officerer i militæret er involveret i kriminelle aktiviteter såsom narkohandel og ulovlig minedrift.

Sundhedssystemet er brudt sammen, og selv vand og sæbe kan været svært at få fat i. Det samme gælder for andre basale dagligvarer.

Derudover har en magtkamp raseret i mere end et år mellem præsident Nicolás Maduro og den selvudnævnte midlertidige præsident Juan Guaidó.

Med militæret på sin side og politiet under kontrol sidder Maduro imidlertid sikkert på posten.

