Sikkerhedsråd har vedtaget Gaza-resolution

En resolution, som er vedtaget i Sikkerhedsrådet fredag, kræver stærkt øget humanitær hjælp til Gaza.

Resolutionen opfordrer også til hastende foranstaltninger, som kan befordre sikker og uhindret levering af humanitær hjælp, men der er intet klart formuleret krav om våbenhvile.

I forhold til et russisk krav om en formulering med ordet våbenhvile nedlagde USA veto.

I forhold den vedtagne resolution undlod både USA og Rusland at stemme.

Den vedtagne tekst er en stærkt udvandet version af det oprindelige udkast til en resolution efter flere udsættelser af en afstemning i løbet af ugen. Men resolutionen kræver nødhjælp til Gaza i betydeligt omfang.

Sikkerhedsrådets resolutioner er bindende.

I en kommentar siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at USA har spillet en konstruktiv rolle for, at der nu er vedtaget en resolution i FN's Sikkerhedsråd om situationen i Gaza.

- Det talte jeg også med den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken om på vores møde i går (torsdag. red). Det er positivt, at resolutionen har et stærkt fokus på den katastrofale humanitære situation i Gaza. Det støtter vi fra dansk side, ligesom vi støtter en humanitær våbenhvile, og jeg håber inderligt, at parterne kan blive enige om det inden længe.

Resolutionen, som den er vedtaget med støtte fra 13 af Sikkerhedsrådets 15 medlemslande, taler om nødvendige "presserende tiltag for umiddelbart at få åbnet for tryg og uhindret humanitær tilgang, og også for at få skabt nødvendige forhold for et bæredygtigt ophold i fjendtlighederne".

USA har afvist at støtte et krav om et stop eller en pause i krigshandlingerne, hvilket medførte udskydelser af afstemninger fire gange.

Resolutionen fratager ikke Israel kontrollen over nødhjælp, som fragtes ind i Gazastriben fra Egypten eller via Israel.

Rusland afstod fra at stemme, fordi resolutionen ifølge Moskva ikke går langt nok i at stille krav om et stop for krigshandlingerne.

USA nedlagde på sin side veto mod et russisk forslag til en resolution, som krævede en humanitær våbenhvile i Gaza.

USA nedlagde veto den 8. december for at standse en resolution som krævede umiddelbar humanitær våbenhvile i Gaza.

De fem permanente medlemslande i Sikkerhedsrådet, som har vetoret, er de sejrende stormagter fra Anden Verdenskrig: USA, Storbritannien, Frankrig og Rusland, samt Kina.

Løkke Rasmussen pointerer, at der er akut brug for, at mere nødhjælp kan nå ind til de civile i Gaza, og at de resterende gidsler bliver løsladt.

- Der er samtidig behov for at skabe forudsætningerne for en langvarig fred. Det kræver et tostatsløsning, hvor israelere og palæstinensere kan leve fredelig side om side i hver sin stat. Hvor det palæstinensiske folk kan se en lysere fremtid foran sig, og hvor det israelske folk kan se en fremtid med tryghed og sikkerhed, tilføjer han.

/ritzau/Reuters