USA nedskød mindst 86 iranske droner og missiler på vej mod Israel

USA's centralkommando (Centcom) siger natten til mandag dansk tid, at amerikanske styrker under weekendens iranske angreb mod Israel nedskudte mere end 80 ubemandede luftfartøjer og mindst seks ballistiske missiler.

Det skriver Centcom på det sociale medie X.

Det skete med støtte fra USA's europæiske kommando, fremgår det.

De amerikanske nedskydninger fandt sted både lørdag og i løbet af søndag morgen.

De ubemandede luftfartøjer omtales af Centcom som owa uav, som står for "one-way attack uncrewed aerial vehicles", hvilket dækker over angrebsdroner.

Centcom melder, at dronerne og missilerne var blevet affyret fra Iran og Yemen og havde til formål at ramme Israel.

Et af de seks missiler blev nedskudt, inden det blev affyret fra Yemen i et område kontrolleret af houthibevægelsen.

Syv af dronerne fra Iran blev ligeledes ødelagt, før de blev sendt afsted.

Houthibevægelsen er blandt det iranske styres allierede.

- Irans fortsat uhørte, ondsindede og hensynsløse adfærd bringer den regionale stabilitet og sikkerheden for amerikanske styrker og koalitionsstyrker i fare, lyder det i opslaget.

Iran oplyste sent lørdag aften, at landets forsvar havde sendt droner og missiler mod Israel som gengæld for angrebet mod et iransk konsulat i Syrien, som Israel ifølge Iran stod bag.

Israels militær oplyste søndag morgen dansk tid, at Iran affyrede over 300 droner og missiler. Ifølge Israel blev 99 procent af dem afværget. Det skete med hjælp fra USA, Storbritannien, Frankrig og Jordan.

- Centcom er fortsat indstillet på at støtte Israels forsvar mod Irans farlige handlinger. Vi vil fortsætte med at samarbejde med alle vores regionale partnere for at øge den regionale sikkerhed, skriver centralkommandoen.

