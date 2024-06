USA nedskyder droner og missiler fra houthibevægelsen

Houthibevægelsen i Yemen har fredag affyret to ballistiske missiler og en drone over Adenbugten ud for Yemen.

Bevægelsen har også affyret fire droner over Det Røde Hav.

Det skriver den amerikanske centralkommando, Centcom, i et opslag på det sociale medie X natten til lørdag dansk tid.

Tre af de fire droner, som blev affyret over Det Røde Hav, blev skudt ned af amerikanske styrker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den fjerde drone styrtede ned i havet, siger Centcom.

Centcom melder også at have nedskudt den drone, der blev sendt over Adenbugten. Militæret tilføjer, at der ikke er nogen meldinger om skader eller sårede personer efter affyringen af missilerne.

- Det blev fastslået, at systemerne (dronerne og missilerne, red.) udgjorde en overhængende trussel mod USA, koalitionsstyrker og handelsfartøjer i regionen, lyder det fra Centcom om aktionen.

Houthibevægelsen har gentagne gange siden november affyret droner og missiler mod Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

Det sker ifølge bevægelsen i protest mod Israels krig mod Hamas i Gazastriben.

Houthierne, som sidder på magten i det meste af Yemen, er allierede med Hamas.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bevægelsen har ikke kommenteret på nattens melding fra USA.

Tidligere fredag truede bevægelsen dog med at optrappe deres angreb mod skibsfarten i Det Røde Hav efter angreb i løbet af natten fra USA og Storbritannien, som ifølge den militante bevægelse dræbte 16 personer.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har det dog ikke været muligt at bekræfte dette tal.

Risikoen for angreb har fået mange rederier til at sende deres skibe syd om Afrika, så de ikke skal sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav, når de skal fra Europa til Asien eller omvendt.

/ritzau/