USA: Nordkorea bryder FN-resolutioner med missiltest

Nordkorea krænker internationale FN-resolutioner ved at teste ballistiske missiler, mener Trumps rådgiver.

Der er "ingen tvivl om", at Nordkoreas seneste test af misiler er et brud på internationale FN-resolutioner mod landet.

Det udtaler Præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- FN's resolutioner forbyder test af ethvert ballistisk missil, siger Bolton i forbindelse med et besøg i Tokyo.

Tidligere på måneden testede Nordkoreas militær en række missiler og taktiske præcisionsvåben. Det skrev det statslige nyhedsbureau KCNA.

Missilerne fløj angiveligt op til 200 kilometer ud over havet. Det kunne dog ikke siges med sikkerhed, hvor mange missiler der var tale om.

I en erklæring gav den nordkoreanske leder udtryk for, at testen skulle styrke landets muligheder for at kunne forsvare sig.

/ritzau/