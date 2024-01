USA: Nordkorea udstyrer Rusland med ballistiske missiler

Nordkorea har udstyret Rusland med ballistiske missiler og løfteraketter, som er blevet brugt for nylig i angreb på Ukraine.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Dette er en markant og bekymrende eskalering, siger John Kirby, der er sikkerhedsrådgiver for Det Hvide Hus.

Adskillige ballistiske missiler blev affyret under et omfattende angreb på Ukraine tirsdag, siger han. Og 30. december landede et ballistisk missil på en mark i Zaporizjzja-regionen i det sydlige Ukraine.

Det Hvide Hus mener, at der er tale om et brud på FN's sanktioner mod Nordkorea og vil tage sagen til FN's Sikkerhedsråd.

I alt blev der sendt næsten 100 missiler mod Ukraine tirsdag. Det er uvist, hvor mange af dem der ifølge amerikanske oplysninger var ballistiske missiler leveret af Nordkorea.

Mindst fem civile blev dræbt, og over 90 mennesker blev såret i angrebet, som ramte både den ukrainske hovedstad, Kyiv, og storbyen Kharkiv.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kaldt angrebet for "russisk terror".

Ballistiske missiler kan affyres fra landjorden, skibe eller andre mobile eller stationære platforme og er under påvirkning af Jordens tyngdekraft, så de holder deres bane, når de bevæger sig gennem luften.

Ifølge Kirby har Rusland desuden planer om at købe missiler fra Iran.

Også i oktober anklagede USA Nordkorea for at have leveret militært udstyr til Rusland. Da gjaldt det angiveligt 1000 containere med blandt andet ammunition.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, rejste i september til Rusland for at mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det skabte bekymringer i Vesten om, at de to lande var ved at indgå en våbenaftale.

