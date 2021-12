USA: Nu er det op til Rusland at dæmpe Ukraine-krise

Det er nu op til Rusland at nedtrappe den konflikt, der er blevet bygget op ved den russiske grænse til Ukraine.

Det er beskeden fra USA's udenrigsminister, Antony Blinken, til sin russiske kollega, Sergej Lavrov. De to mødtes torsdag i Stockholm.

Forud for mødet havde Blinken advaret Rusland om, at det vil få "alvorlige omkostninger", hvis russerne invaderer Ukraine.

- Jeg gjorde vores dybe bekymringer meget klare og vores vilje til at holde Rusland ansvarligt for sine handlinger, siger Blinken på en pressekonference efter mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu er det op til Rusland at nedtrappe de nuværende spændinger ved at omgøre optrapningen af styrker, vende tilbage til normale fredstidspositioner og afstå fra yderligere intimidering og forsøg på at destabilisere Ukraine.

Blinken vil ikke komme nærmere ind på, hvad det præcis kan være af sanktioner, der kan ramme Rusland, hvis landet truer Ukraine.

- Rusland kender meget vel universet af muligheder, nøjes han med at sige.

Han og Lavrov havde diskussioner, som Blinken betegner som "ligefremme".

Lavrov sagde inden mødet med Blinken, at Rusland er klar til dialog med Ukraines regering.

- Som præsident Putin har sagt, ønsker vi ikke nogen konflikter, siger han.

Ifølge Ukraine har Rusland opstillet over 90.000 soldater tæt ved grænsen mellem de to lande.

Rusland beskylder omvendt også Ukraine for at have optrappet den militære tilstedeværelse.

Den russiske regering har afvist anklager fra Ukraine og USA om, at Rusland er ved at forberede et militært angreb.

Rusland ser Ukraines ambition om at blive medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato som en trussel.

Derfor har Rusland krævet en bindende sikkerhedsgaranti fra Vesten om, at Nato ikke vil optage Ukraine som medlem. Og heller ikke opstille missilsystemer i landet, som vil kunne ramme Rusland.

- Vi vil sikre os, at vi bliver hørt. Men det vigtigste er vores sikkerhed, siger Lavrov efter mødet med Blinken.

- Så hvis Nato stadig afviser at diskutere dette emne eller garantierne eller idéer, der er fremsat af Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil vi selvfølgelig tage skridt i retning af at sikre, at vores sikkerhed, suverænitet og nationale integritet ikke afhænger af andre.

På mødet drøftede de to udenrigsministre også et muligt kommende topmøde mellem Putin og USA's præsident, Joe Biden.

Det seneste møde fandt sted i juni. Det var knap to måneder efter, at Putin havde tilbagetrukket mange af de over 100.000 russiske soldater, der var sendt til området ved den ukrainske grænse.

- Jeg tror, at det er sandsynligt, at præsidenterne vil tale direkte sammen i den nærmeste fremtid, siger Blinken efter mødet med Lavrov.

/ritzau/Reuters