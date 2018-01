USA: Ny russisk rørledning vil true EU's sikkerhed

Nord Stream 2 vil undergrave EU's sikkerhed og stabilitet, siger USA's udenrigsminister, Rex Tillerson.

USA er imod den planlagte naturgasrørledning Nord Stream 2, som skal forbinde Rusland og Tyskland, fordi den vil undergrave EU's sikkerhed på energiområdet.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson.

- Vi mener, at den vil undergrave Europas energisikkerhed og stabilitet, siger han ved et pressemøde i Warszawa lørdag.

Nord Stream 2-projektet, som vil gøre Rusland i stand til at levere mere gas direkte til Tyskland via endnu en gasrørledning i Østersøen, er stødt på stigende modstand i de østeuropæiske lande og også i EU-Kommissionen.

Nord Stream 2 skal ifølge planen løbe forbi Bornholm i dansk farvand til Tyskland. Derfor kræver projektet den danske regerings godkendelse.

Nord Stream 2 er ifølge Rusland et rent kommercielt projekt. Den russiske premierminister, Dmitrij Medvedev har sagt, at projektet ikke er noget politiske redskab.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har af flere omgange forsøgt at få EU-Kommissionen til at arbejde for en fælles europæisk holdning til Nord Stream 2.

Projektet har opbakning fra regeringen i Berlin, hvor man har brug for flere energikilder. Tyskland er i gang med udfasningen af atomkraft.

Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han er bekymret for, om russerne bruger Nord Stream 2 "som skalkeskjul til at skære Ukraine fra" med en ny linjeføring gennem Østersøen.

Der har siden 2012 ligget to russiske gasledninger i Østersøen. Det er dem, som har fået navnet Nord Stream. Nord Stream 2 skal fordoble kapaciteten.

Det er det russiske gasselskab Gazprom, der står for projektet.

/ritzau/Reuters