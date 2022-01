USA ønsker FN-rapport om Xinjiang frigivet før vinter-OL

Kongressen i USA vil have FN-rapport om omstridt provins i Kina frem i lyset, inden vinter-OL begynder i Kina.

Kongressen i USA opfordrer FN til at offentliggøre en rapport om den kinesiske provins Xinjiang, inden vinter-OL i Beijing begynder 4. februar.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

USA beskylder Kina for at overtræde menneskerettighederne i Xinjiang gennem systematisk forfølgelse og undertrykkelse af uighurerne - et muslimsk mindretal i provinsen.

- Udgivelse af rapporten før vinter-OL vil "bekræfte det faktum, at intet land er uden for overvågning eller hævet over international lov", siger senator Jeff Merkley og James McGovern fra Repræsentanternes Hus.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to demokrater er henholdsvis formand og næstformand for Kongressens Commission on China.

Det særlige Kina-udvalg blev oprettet i oktober 2020 med henblik på at overvåge menneskerettigheder i Kina. Udvalget skal ifølge sin hjemmeside årligt indgive en rapport om udviklingen i Kina til præsidenten og Kongressen.

FN's menneskerettighedschef, den tidligere chilenske præsident Michelle Bachelet, har i årevis anmodet Kinas regering om at få "uhindret" adgang til Xinjiang. Men et sådan besøg er indtil videre ikke blevet en realitet.

I midten af december antydede en talsmand for Bachelet, at en rapport om situationen i Xinjiang kunne blive offentliggjort i løbet af "få uger". Men det er endnu ikke sket.

Den amerikanske regering har tidligere meddelt, at den ikke sender officielle repræsentanter til vinter-OL i Kinas hovedstad som følge af de påståede brud på menneskerettighederne.

Siden har Australien, Storbritannien, Canada samt senest Danmark sluttet sig til den diplomatiske boykot af den store sportsbegivenhed.

- Det er ingen hemmelighed, at vi fra dansk side er meget bekymrede over menneskerettighedssituationen i Kina, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fredag om regeringens beslutning om en boykot.

Landene vil fortsat lade atleter deltage i legene.

Styret i Kina har afvist beskyldningerne om overtrædelser af menneskerettigheder.

/ritzau/