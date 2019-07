USA og Guatemala indgår aftale om færre asylansøgere til USA

De to lande har indgået en aftale, der skal begrænse antallet af centralamerikanere, der søger asyl i USA.

USA og Guatemala har indgået en asylaftale, der giver det mellemamerikanske land status som "et sikkert tredjeland".

Det oplyser Det Hvide Hus fredag.

- Vi er nu kommet dertil, hvor vi kommer godt ud af det med hinanden. De gør, hvad vi beder dem om, siger præsident Donald Trump til journalister.

Det sker, efter at han har underskrevet aftalen sammen med Guatemalas indenrigsminister, Enrique Degenhart, i Det Ovale Værelse.

Trump siger videre, at den guatemalanske præsident, Jimmy Morales, "nu har en ven i USA i stedet for en fjende".

- Det har været en fornøjelse at forhandle med Guatemala. Vi kommer til at have et fremragende forhold de næste mange år, siger Donald Trump.

Ifølge Enrique Degenhart "står det klart", at hans land er nødt til at foretage nogle ændringer.

Den nye aftale betyder, at migranter, der rejser gennem Guatemala på vej nordpå, ikke længere kan søge asyl ved grænsen til USA. I stedet skal de søge asyl i Guatemala.

Målet er at begrænse antallet af migranter fra blandt andet Honduras og El Salvador, der søger asyl i USA.

Honduranere og salvadoranere, der ønsker at rejse til USA, må først rejse gennem Guatemala og derfra nordpå til Mexico og videre til USA.

Med en trussel om øget told på mexicanske varer hængende over hovedet er Mexico allerede begyndt at samarbejde med amerikanerne om at begrænse strømmen af migranter til USA.

I begyndelsen af juni indgik USA og Mexico således en migrationsaftale.

Af den fremgår det, at Mexico vil tage imod flere migranter, der søger asyl i USA, mens de venter på deres sag.

Størstedelen af de migranter, der krydser grænsen fra Mexico til USA, kommer fra Centralamerika. De mener, at de ikke kan blive i deres land af frygt for vold. Det er Trump uenig i.

