USA og Iran er tæt på ny atomaftale. Men Israel frygter kompromis

Syv år efter, at USA's daværende præsident Barack Obama præsenterede atomaftalen med Iran som en historisk begivenhed, står Joe Biden nu på tærsklen til at genoplive aftalen. En aftale, som hans forgænger som amerikansk præsident, Donald Trump, trak USA ud af i 2018.

De seneste 17 måneder har USA forhandlet indirekte med Iran om en genoptagelse af aftalen i samarbejde med den oprindelige aftales andre parter, Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og EU. Og i denne uge har USA, via EU, sendt Iran svar på en kladde, der oprindeligt er blevet præsenteret af EU. Det får observatører til at vurdere, at parterne er tæt på et gennembrud i forhandlingerne.