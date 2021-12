USA og Iran mistror hinanden i atomforhandlinger

USA ser ikke umiddelbart meget lys for enden af tunnelen i de forhandlinger med Iran, der gerne skal få en atomaftale fra 2015 tilbage på sporet.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at USA formentlig inden for den næste dag eller to "vil vide, om Iran faktisk har til hensigt at engagere sig i god tro".

- Jeg må sige, at de seneste skridt og den seneste retorik ikke giver os meget grund til optimisme, siger han.

Blinken tilføjer, at det ikke er for sent for Iran "at ændre kurs og engagere sig på meningsfuld vis".

Artiklen fortsætter under annoncen

Heller ikke fra iransk side er der meget andet end mistro at spore.

Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, siger, at han tvivler på velviljen og intentionerne fra USA's og Europas side.

- Vi tog til Wien med seriøs beslutsomhed, men vi er ikke optimistiske, siger han ifølge iranske medier.

Forhandlingerne i Wien er et forsøg på at redde den atomaftale fra 2015, som USA's tidligere præsident Donald Trump tre år senere trak USA ud af.

USA og Iran forhandler ikke direkte.

Men iranerne har givet de europæiske udsendinge, der pendler mellem USA's og Irans forhandlere, et udkast vedrørende de sanktioner, Iran gerne vil have fjernet til gengæld for at begrænse sit atomprogram.

- Vi vil have alle sanktioner ophævet på én gang, siger Irans chefforhandler, Ali Bagheri.

Den nuværende runde forhandlinger gik i gang mandag efter en pause på fem måneder.

/ritzau/Reuters