USA og Japan er tæt på ny aftale om handel og landbrug

En handelsaftale mellem USA og Japan er på trapperne. Aftalen kan kølne handelsstriden mellem de to lande.

USA og Japan har forhandlet store dele af en handelsaftale på plads.

Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe, ved G7-topmødet i Biarritz i Frankrig søndag.

De to regeringsledere forventer at underskrive aftalen i New York i næste måned.

Ifølge USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, dækker aftalen områder som landbrug, industritold og digital handel. Told på bilhandlen vil forblive det samme, siger Lighthizer.

Hvis aftalen bliver underskrevet, kan det sætte en dæmper på handelsstriden mellem de to allierede, mens krigen raserer videre mellem USA og Kina.

Trump siger ved G7-mødet, at Japan har indvilget i at købe overskydende korn fra USA, som amerikanske landmænd ikke kan komme af med som følge af de forhøjede toldsatser mellem USA og Kina.

Shinzo Abe understreger, at der kun er tale om et "potentielt" køb af korn.

- Det er en meget stor aftale, og vi har i princippet fået den på plads. Det drejer sig om flere milliarder dollar. Fantastisk for landmændene, siger Trump til journalister ved G7-topmødet ved siden Abe.

