USA og Kina genåbner diplomati for at bremse klimakatastrofe

USA's særlige klimaudsending, John Kerry, har mandag i Beijing haft et fire timer langt møde med sin kinesiske kollega.

Det er en genstart af diplomatiet mellem de to supermagter i forsøget på at bremse og stoppe den globale opvarmning.

Det er "bydende nødvendigt, at Kina og USA gør reelle fremskridt" inden klimatopmødet COP28 senere i år i Dubai, siger Kerry.

Klimamøder mellem de to største CO2-udledere gik i stå sidste år, efter at daværende kongresleder Nancy Pelosi til stor vrede for Kina besøgte Taiwan.

Mødet i Beijing finder sted, mens Kina, USA og Europa alle lige nu oplever rekordvarme, storme og store oversvømmelser, som tilskrives den globale opvarmning.

/ritzau/Reuters