USA lukker sine grænser for ikke-nødvendige rejser

For at begrænse udbruddet af coronavirus vil USA og Mexico begrænse trafikken over deres fælles grænse.

Nabolandene USA og Mexico er fredag blevet enige om at begrænse al "ikke-nødvendig" rejse mellem de to lande.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

- Begge vores lande kender vigtigheden af at samarbejde om at begrænse spredningen af virusset og sikre, at handlen, der støtter vores økonomi, kan fortsætte med at flyde, siger udenrigsministeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

USA er også nået til enighed med Canada om at begrænse unødvendig rejse.

Begge aftaler træder i kraft natten til lørdag og varer foreløbigt i en måned - frem til den 20. april. Det oplyser Chad Wolf, der er fungerende chef for Homeland Security, der varetager USA's nationale sikkerhed.

Han tilføjer i øvrigt, at aftalerne hverken påvirker handlen mellem USA og Mexico eller mellem USA og Canada.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at den delvise lukningen af grænserne er nødvendig for at forebygge "spredning af smitte til grænsevagter, migranter og den generelle befolkning". Det skriver AFP.

I begyndelsen af denne uge sagde Donald Trump blandt andet, at amerikanerne ikke bør samle sig i grupper på over ti personer.

Amerikanerne bør desuden undervise deres børn hjemmefra, undgå at rejse og lade være med at tage ud for at spise eller drikke.

- Vi har besluttet at styrke anbefalingerne og dæmpe spredningen lige nu, lød det fra præsident Trump mandag.

Onsdag sagde Deborah Birx, der er koordinator for Det Hvide Hus' særlige indsats mod coronavirus, at hun forventede en dramatisk stigning i antallet af smittede amerikanere over de næste fire-fem dage.

Ifølge den seneste opgørelse fredag fra amerikanske Johns Hopkins University er godt 14.000 amerikanere registreret smittet med coronavirus.

210 personer er bekræftet omkommet som følge af coronasmitte i USA.

/ritzau/Reuters