USA og Nato fordømmer Syrien for drab på tyrkiske soldater

Den igangværende optrapning af kampe i Idlib-provinsen er farlig og bør omgående stoppe, advarer USA og Nato.

USA fordømmer et angreb mod Tyrkiets styrker i den syriske Idlib-provins, hvor mindst 33 tyrkiske soldater torsdag er blevet dræbt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det amerikanske udenrigsministerium natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi støtter vores Nato-allierede Tyrkiet, siger en talsmand for ministeriet i meddelelsen.

Tyrkiet anklager de syriske regeringsstyrker for at stå bag angrebet. Også USA anklager den syriske præsident, Bashar al-Assad, og hans allierede for at stå bag.

- Vi opfordrer til et omgående stop for de foragtelige angreb begået af Assad-regimet, Rusland og iranskstøttede styrker, lyder det videre fra USA.

- Vi undersøger nu mulighederne for, hvordan vi bedst kan støtte Tyrkiet i denne krise, skriver udenrigsministeriet desuden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har i et opkald til den Tyrkiske regering ligeledes fordømt angrebet.

Det oplyser Stoltenbergs talsmand natten til fredag.

- Stoltenberg fordømte de fortsatte og uovervejede angreb begået af det syriske regime og dets støtte Rusland i Idlib-provinsen, siger talsmanden.

- Han opfordrede dem til at stoppe offensiven, at respektere international lovgivning og at støtte FN's bestræbelser på at finde en fredelig løsning.

- Han opfordrede alle parter til at deeskalere denne farlige situation og undgå yderligere forværringer af den forfærdelige humanitære situation i regionen.

For nylig optrappede Syriens regering støttet af Rusland offensiven i Idlib for at generobre området.

De seneste dage er situationen i Idlib-provinsen, der er den sidste oprørskontrollerede provins i Syrien, blevet drastisk forværret.

FN har advaret om, at kampene rykker sig nærmere og nærmere flygtningelejre med internt fordrevne i området.

/ritzau/