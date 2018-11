USA og Nordkorea genoptager forhandlinger om atomafrustning

USA's udenrigsminister skal mødes med sin nordkoreanske modpart for at få atomafrustningen tilbage på sporet.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, skal mødes med sin nordkoreanske modpart, Kim Yong-chol, i New York på torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ved mødet skal parterne drøfte de næste skridt frem mod at "gennemføre den endelige, fuldstændige atomafrustning" af Den Koreanske Halvø. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium.

USA's Nordkorea-udsending, Stephen Biegun, vil også deltage i mødet.

Over weekenden har Nordkorea kritiseret USA for sine fortsatte sanktioner mod landet og antydet, at landet er klar til at genstarte sit atomprogram.

Nordkorea mener, at USA er løbet fra løfterne fra topmødet mellem den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, i Singapore i juni.

Ved torsdagens møde skal parterne endnu engang diskutere "alle fire søjler" af den aftale, der blev underskrevet i Singapore, herunder atomafrustningen. Det oplyser USA's udenrigsministerium.

Pompeo forventer at der vil blive gjort "store fremskridt" under torsdagens møde, skriver nyhedsbureauet AFP. Blandt andet i forhold til at forberede det næste topmøde mellem Trump og Kim Jong-un.

Hvis det diplomatiske forhold med Nordkorea gør fremskridt, vil det påvirke USA's militære position over for landet. Det vurderer den amerikanske general og stabschef Joseph Dunford, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jo mere succesfulde vi er i de diplomatiske forhold, jo mere ubekvemme vil vi blive i de militære forhold, siger Joseph Dunford på en konference på Duke University.

- For over tid vil denne form for forhandlinger tage en form, hvor vi bliver nødt til at tage nogle chancer i forhold til vores militære position over for Den Koreanske Halvø.

- Og det er vi villige til at gøre for at støtte udenrigsminister Pompeo.

/ritzau/