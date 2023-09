USA og Rusland kræver kamphandlinger stoppet i Nagorno-Karabakh

Både USA og Rusland opfordrer Armenien og Aserbajdsjan til at lægge våbnene fra sig i den omstridte region Nagorno-Karabakh.

Det sker, efter at Aserbajdsjan tirsdag sendte styrker med artilleriopbakning ind i området, som i dag fungerer som et de facto-selvstyre under Armeniens kontrol, for at tvinge regionen tilbage på aserbajdsjanske hænder.

Ruslands udenrigsministerium skriver i en pressemeddelelse, at ministeriet opfordrer til et "stop for fjendtlige handlinger og en eliminering af civile tab".

- I forbindelse med den skarpe eskalering af den væbnede konflikt i Nagorno-Karabakh opfordrer vi til, at de stridende parter omgående stopper blodudgydelserne, lyder det fra ministeriet.

Rusland var med som mægler, da Armenien og Aserbajdsjan i 2020 indgik en våbenhvile om området, der historisk set har været på skiftende hænder, men huser flere armenere end aserbajdsjanere.

Også den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, opfordrer Armenien og Aserbajdsjan til at lægge våbnene fra sig.

- Jeg snakkede med den aserbajdsjanske præsident Aliyev i dag og opfordrede ham til med det samme at stoppe militærhandlingerne i Nagorno-Karabakh, siger Blinken.

/ritzau/Reuters