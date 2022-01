USA og Tyskland advarer Moskva på ny i Ukrainekrise

USA's udenrigsminister Blinken opfordrer Tyskland til at stoppe Nord Stream 2, hvis Moskva invaderer Ukraine.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, opfordrer Tyskland til at stoppe den kommende gasrørledning Nord Stream 2 fra Rusland, hvis Moskva invaderer Ukraine.

- Fra vores perspektiv vil det være svært at se gas flyde gennem den rørledning - at se den blive taget i drift -, hvis Rusland fornyer dets aggression, siger Blinken.

Han holdt onsdag et pressemøde i Washington med Tysklands nye udenrigsminister, Annalena Baerbock.

Washington har opfordret USA's europæiske allierede til at true Rusland med omfattende sanktioner i bestræbelser på at få dæmpet spændingerne omkring Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Stæk transatlantisk solidaritet er det mest effektive svar og det mest effektive redskab, vi har til at imødegå russiske aggression, siger Blinken og gentager amerikanske advarsler til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Baerbock siger, at Rusland er klar over den "fælles holdning" i USA og i EU. Men hun gjorde det ikke klart, hvilke sanktioner Tyskland vil gribe til.

- Der er ikke noget alternativ til en politisk løsning. Det må stå klart for den russiske regering, siger Baerbock.

Den tyske udenrigsminister gav allerede i december udtryk for, at Nord Stream 2 ikke vil få lov at blive taget i brug, hvis der sker en "optrapning" i den spændte situation ved grænsen mellem Ukraine og Rusland.

- I tilfælde af yderligere optrapning, kan denne gasrørledning ikke komme i drift, sagde hun.

/ritzau/Reuters