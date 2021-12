USA og Tyskland deler bekymring om russisk oprustning nær Ukraine

Flere lande er bekymrede over, at Rusland har planer om at invadere Ukraine, hvilket Rusland benægter.

USA's præsident, Joe Biden, har lykønsket Olaf Scholz med udnævnelsen som Tysklands nye forbundskansler.

Det er sket i en telefonsamtale mellem de to ledere fredag.

I samtalen diskuterede Biden og Scholz flere spørgsmål, herunder bestræbelser på at gøre noget ved Ruslands militære oprustning ved grænsen til Ukraine.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Rusland har over titusindvis af soldater ved den ukrainske grænse, og det har vakt bekymring hos den amerikanske præsident.

Det anspændte forhold mellem Rusland og Ukraine blev således også taget op af USA på et møde med lederne fra ni østeuropæiske medlemmer af forsvarsalliancen Nato torsdag.

USA frygter, at Rusland har planer om invadere nabolandet. Denne bekymring deler Ukraine.

Tidligere fredag sagde Tysklands nye forbundskansler også, at han var "dybt bekymret" for den russiske oprustning.

Han sagde, at det er vigtigt, at "Europa holder fast i dette område og tydeligt viser, at Europas grænser er urokkelige".

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er blevet truet med hårde økonomiske sanktioner i tilfælde af en militær optrapning over for Ukraine.

Rusland har afvist at have krigeriske hensigter og har beskyldt USA og andre vestlige lande for at piske en stemning op uden grund.

I telefonsamtalen mellem Biden og Scholz blev den amerikansk-tyske alliance genbekræftet, og de to lande ønsker at styrke samarbejdet, oplyser Det Hvide Hus.

Ud over den russiske oprustning vendte de to ledere også bestræbelserne på at afslutte coronapandemien og imødegå truslen om klimaforandringerne.

Socialdemokraten Olaf Scholz blev udnævnt som ny forbundskansler onsdag. Han har lovet tyskerne at sætte skub i grønne investeringer og at styrke den europæiske integration.

/ritzau/Reuters