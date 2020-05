USA og WHO

* Verdenssundhedsorganisationen, World Health Organization (WHO), hører under FN og har 194 medlemslande.

* WHO blev oprettet 7. april 1948 med det formål at sikre det højst opnåelige niveau af sundhed for alle befolkninger.

* Organisationen er den styrende og koordinerende myndighed i internationalt sundhedsarbejde.

* WHO har toårige budgetter, og det seneste var på 5,62 milliarder dollar, svarende til 38,3 milliarder kroner.

* Af det beløb bidrog USA med knap en sjettedel - mere end dobbelt så meget som noget andet land.

* Under coronapandemien har USA's præsident, Donald Trump, gentagne gange angrebet WHO for at være for Kina-orienteret.

* I midten af april stoppede han USA's bidrag midlertidigt, og om 30 dage vil han gøre beslutningen permanent, hvis WHO ikke præsenterer reformer.

Kilder: WHO, AFP.

/ritzau/