USA om mere aggressiv Xi: Kinas tålmodighed med Taiwan er ved at løbe ud

Kinas tidshorisont for at tage kontrollen over øen Taiwan er meget kortere end tidligere ventet, mener den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

- Det er et meget anderledes Kina, vi har set bryde frem de seneste år under præsident Xi Jinpings lederskab.