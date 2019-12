USA opbringer skib lastet med iranske våben i Det Arabiske Hav

Ifølge USA's forsvarsministerium tyder det på, at skibet med iranske missilkomponenter var på vej til Yemen.

USA har opbragt et skib lastet med iranske våben i Det Arabiske Hav.

Det fortæller Sean Robertson, en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium.

Stedet for beslaglæggelsen, der fandt sted i november, indikerer, at fartøjet var på vej til Yemen.

- De første undersøgelser peger på, at disse avancerede missilkomponenter er af iransk oprindelse, siger Sean Robertson.

Han fortæller videre, at skibet bliver betragtet som et "statsløst skib", og at ombordstigningen blev udført i overensstemmelse med international lov.

Spændingerne mellem USA og Iran er vokset i år særligt omkring farvandene i Mellemøsten. Iran er trængt som følge af hårde amerikanske sanktioner.

USA har udstationeret flere soldater og mere militært materiel i regionen. Nedskydningen af droner tidligere i år har rejst bekymring om, hvorvidt parterne kan være på vej i krig.

Iran støtter houthi-militsen i Yemen, der kæmper mod Saudi-Arabien, som er Irans ærkefjende i regionen.

Yemen har siden 2014 været underkastet en blodig magtkamp mellem houthi-oprørerne og landets regering, som støttes af Saudi-Arabien.

Der har i den seneste tid været forhandlinger om en fredsløsning i Yemen.

Kampene i landet er blevet intensiveret siden 2015, da houthi-oprørerne vandt terræn og rykkede frem mod regeringens midlertidige hovedkvarter i Aden.

Dette fik saudiaraberne og sunnimuslimske allierede lande til at gribe ind og bekæmpe den shiamuslimske oprørsgruppe.

/ritzau/dpa