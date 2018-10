USA opfordrer til våbenhvile i krigshærgede Yemen

Både USA's udenrigsminister og forsvarsminister beder parterne i krigen i Yemen om at indstille kampene.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, opfordrer natten til onsdag dansk tid til våbenhvile i Yemen.

- Tiden er inde til, at alle fjendtligheder ophører, inklusive missil- og droneangreb fra de houthi-kontrollerede områder mod Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, lyder det i en udtalelse fra Mike Pompeo.

- Derudover er det nødvendigt, at alle luftangreb fra den saudiarabiskledede koalition mod befolkede områder i Yemen ophører.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, opfordrer begge parter til at komme til forhandlingsbordet i Sverige i november for at finde en løsning på konflikten.

Under et arrangement i Washington tirsdag lokal tid understreger han behovet for en tidsfrist på en måned for at få gang i et reelt samarbejde, der kan slutte krigen i Yemen.

- Vi er nødt til at bevæge os mod en indsats for fred, og vi kan ikke sige, at vi skal gøre det engang i fremtiden. Det er nødt til at ske inden for de næste 30 dage, siger Mattis.

Saudi-Arabien gik i foråret 2015 i krig mod houthi-oprørerne i Yemen og står i spidsen for en koalition, der har støtte fra USA.

I løbet af det seneste tre et halvt år er mindst 10.000 dræbt, 50.000 såret og millioner sendt på flugt fra deres hjem.

FN vurderer, at mindst 14 millioner mennesker i Yemen har brug for akut hjælp udefra i form af mad, hvis en omfattende sultkatastrofe skal undgås.

I sidste uge kostede et luftangreb mod et frugt- og grøntmarked i Yemen 21 civile livet, heriblandt flere børn.

Luftangrebet blev foretaget af den koalition, som Saudi-Arabien står i spidsen for. Angrebet ramte en lille by syd for den strategisk vigtige havneby Hodeidah.

Det er ikke usædvanligt, at den saudiarabiske koalitions kampfly rammer civile. Tidligere er bryllupsfester, begravelser, hospitaler og beboelsesområder blevet ramt af bomber.

/ritzau/AFP