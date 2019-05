USA ophæver told på stål fra Canada og Mexico

Canada og Mexico skal forpligte sig til, at Kina ikke lister stål og aluminium ind i USA via deres lande.

Amerikansk told på stål og aluminium fra Canada og Mexico vil blive fjernet inden for to døgn, skriver avisen Washington Post.

Til gengæld forpligter de to lande sig til skrappe nye initiativer for at forhindre, at kinesisk stål kommer ind i USA via Canada og Mexico.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, oplyser, at han fredag klokken 19.30 dansk tid vil holde en tale til canadiske stålarbejdere.

Med den seneste udvikling er der udsigt til, at Kongressen i USA vil støtte den reviderede nordamerikanske handelsaftale, som Trump-regeringen har aftalt med Canada og Mexico, oplyser to kilder med kendskab til sagen til Washington Post.

USA's straftold på stål og aluminum har anstrengt forholdet til de to nabolande. Præsident Donald Trump begrundede i marts sidste år tolden med hensynet til USA's sikkerhed.

/ritzau/