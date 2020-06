USA opkøber hele verdens lager af corona-lægemiddel

USA har sikret sig lægemidlet Remdesivir de næste tre måneder foran Europa og resten af verden.

USA har købt næsten alle lagre med lægemidlet Remdesivir til behandling af coronavirus, skriver avisen The Guardian.

Det betyder, at USA har gjort krav på lægemidlet foran Europa og det meste af resten af verden for de næste tre måneder som minimum.

- De (USA, red.) har adgang til hovedparten af medicinforsyninger af Remdesivir, så der ikke er noget til Europa, siger Andrew Hill, seniorforsker ved Liverpool University til avisen.

Remdesivir har vist sig at have en god evne til at tøjle coronavirusset og er det første godkendte lægemiddel til behandling af Covid-19.

Det er fremstillet af den amerikanske medicinalkoncern Gilead Sciences og kan hjælpe patienter med at komme sig hurtigere over virussygdommen.

De første 140.000 doser, der blev leveret til forsøg over hele verden, er opbrugt, skriver The Guardian.

Trump-administrationen har nu købt mere end 500.000 doser, hvilket er hele Gileads produktion i juli og 90 procent af produktionen for august og september.

- Præsident Trump har indgået en fantastisk aftale for at sikre, at amerikanere har adgang til det første godkendte middel mod Covid-19, siger USA's sundhedsminister, Alex Azar, ifølge The Guardian.

- I den udstrækning det er muligt, ønsker vi at sikre, at enhver amerikansk patient, der har brug for Remdesivir, kan få det, siger han videre.

Gilead Sciences oplyste mandag, at selskabet vil tage 390 dollar per dosis med Remdesivir.

Ifølge Gilead forventes størstedelen af patienterne at modtage behandlingen i fem dage med seks doser i alt. Dermed vil den samlede behandling i de fleste tilfælde løbe op i 2340 dollar. Det svarer til cirka 15.500 kroner.

Remdesivir er et præparat, der hæmmer selve virusset. Det er taget i brug til behandling af alvorligt syge coronapatienter i Danmark.

Det er desuden blevet godkendt til behandling af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det er et middel, der oprindeligt blev udviklet til at behandle hepatitis og som muligt middel mod ebola.

