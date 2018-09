USA optrapper strid med Kina og indfører nye toldsatser

Fra næste uge vil USA indføre ekstra told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

USA indfører ti procent told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. De nye toldsatser træder i kraft 24. september.

Det oplyser præsident Donald Trump ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

I en meddelelse advarer præsidenten samtidig Kina mod at gengælde de nye toldsatser.

Hvis Kina eksempelvis indfører nye toldbarrierer mod amerikansk landbrug og industri vil USA "omgående fortsætte mod fase tre, som er toldsatser på omkring 267 milliarder dollar ekstra".

Med mandagens annoncering går Trump mindre hårdt til værks end tidligere i år. Da lagde han en told på 25 procent på kinesisk import til en samlet værdi af 50 milliarder dollar.

Den amerikanske regering har før sagt, at samme sats var under overvejelse for den nye runde af forhøjelser, skriver AP.

Kina reagerede prompte på USA første toldforhøjelse ved at indføre samme sats på en tilsvarende import af amerikanske varer.

Trump har gentagne gange beskyldt Kina for urent trav i samhandlen mellem verdens to største økonomier. Modsat beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere handelsforhandlinger.

Kina har desuden advaret om, at "toldkrigen" kan ramme USA som en boomerang.

Den nye toldbarriere skal ifølge Donald Trump tvinge Kina til at ændre landets handelspolitik, som ifølge præsidenten udgør "en alvorlig trussel mod den amerikanske økonomis sundhed og velstand".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

