USA passerer en kvart million coronarelaterede dødsfald

Dødstallet i USA, der er knyttet til coronavirusset, svarer til omkring 75 døde per 100.000 indbyggere.

USA har som det første land i verden passeret en kvart million dødsfald, der relaterer sig til coronavirus.

Det viser en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University kort inden midnat natten til torsdag dansk tid.

USA har registreret 250.029 dødsfald blandt coronapatienter, hvilket er langt højere end andre lande målt i absolutte tal.

Efter USA kommer Brasilien med 166.000 døde, Indien med 131.000 og Mexico med 99.026.

Dødstallet i USA svarer til omkring 76 døde per 100.000 indbyggere. Der bor omkring 330 millioner mennesker i USA.

Belgien og Peru er de lande i verden, der har de højeste dødstal mål per 100.000 indbyggere med henholdsvis 127 og 106.

Til sammenligning har Danmark 13,1 dødsfald per 100.000 indbyggere.

USA har siden pandemiens begyndelse registreret knap 11,5 millioner smittetilfælde.

Den seneste million smittetilfælde fra 10 til 11 millioner blev tilføjet på bare seks dage.

Siden begyndelsen af november har USA oplevet en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

Men det hører med til historien, at USA i dag tester langt flere for smitte end i foråret, hvor virusset også raserede.

Til gengæld kan antallet af hospitalsindlæggelser give en god indikation af, hvordan pandemien udvikler sig, fordi tallet ikke bliver påvirket af antallet af test.

Ifølge sporingsredskabet Covid Tracking Project er 76.958 mennesker på tværs af USA tirsdag indlagt med coronavirus. Det er dobbelt så mange som for en måned siden.

Mange hospitaler i USA har advaret om, at de for tiden løber tør for ressourcer og sengepladser.

Flere hospitaler har været nødsaget til at omdanne kapeller, cafeterier og venteværelser til patienthåndtering, skriver nyhedsbureauet AP.

I grænsebyen El Paso i Texas har et stigende antal virusdødsfald ført til, at fængselsindsatte bliver betalt for at hjælpe med at transportere ligene, skriver AP.

/ritzau/