USA passerer seks millioner smittede

USA har flest smittede globalt målt på absolutte tal. Landet står for knap en fjerdedel af verdens smittede.

USA har rundet over seks millioner smittede med coronavirus.

Det viser tal fra Johns Hopkins University mandag aften dansk tid.

USA er det land i verden med flest bekræftede virustilfælde, og det står for knap en fjerdedel af alle coronasmittede på verdensplan.

Det er mindre end en måned siden, at USA rundede mere end fem millioner smittetilfælde. Mere end 183.000 coronapatienter i landet har mistet livet, mens 2,1 million er blevet erklæret raske igen.

Johns Hopkins University registrerede det første smittetilfælde i USA den 21. januar. På 99 dage havde USA registreret den første million smittede, og 43 dage efter var antallet fordoblet, skiver BBC.

Tre millioner smittede blev passeret 28 dage efter, mens fire millioner smittede blev registreret 15 dage senere.

Efter yderligere 17 dage havde USA nået fem millioner, og det tog 22 dage mere at runde seks millioner virustilfælde, skriver BBC.

Californien er den delstat i USA, der står for flest tilfælde med over 700.000, mens Texas, Florida og New York følger efter med henholdsvis 629.000, 623.000 og 434.000 smittede.

Optællingen fra Johns Hopkins University inkluderer kun de smittetilfælde, der er bekræftet af de enkelte landes sundhedsmyndigheder. Derfor kan der være mørketal.

Mens USA er det land, som har oplevet flest smittetilfælde i absolutte tal, så er det ikke USA, som er det hårdest ramte land, når det gælder coronarelaterede smittetilfælde og dødsfald målt i forhold til befolkningsantallet.

I Peru er der således blevet registreret 894 dødsfald blandt coronasmittede per én million indbyggere, viser en opgørelse fra den internationale statistikbank Statista. Det er den højeste dødsrate på globalt plan, når man frasorterer lande med mindre end en million indbyggere.

Belgien og Storbritannien følger efter Peru på henholdsvis anden- og tredjepladsen. Sverige ligger nummer otte, USA indtager en niendeplads på samme liste, mens Danmark er nummer 43.

