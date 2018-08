USA planlægger flere dages afsked med McCain

Kisten med senator John McCain står i den kommende uge i både Arizona og kongresbygningen i Washington.

To tidligere præsidenter ventes at tale, når den politiske veteran John McCain stedes til hvile.

Begravelsesplanerne for senatoren, der efter længere tids sygdom døde lørdag klokken 16.28 amerikansk tid, er ved at tage form.

McCain æres med en begravelsesprocession, der bringer hans kiste fra delstaten Arizona til den amerikanske hovedstad, Washington D.C., hvor amerikanerne får mulighed for at vise ham en sidste respekt.

To kilder i Det Hvide Hus oplyser søndag til nyhedsbureauet AP, at McCains familie har bedt om, at præsident Donald Trump ikke deltager i begravelsen. De to har mange gange været på kant med hinanden.

Vicepræsident Mike Pence ventes at repræsentere regeringen.

Desuden havde McCain inden sin død bedt om, at ekspræsidenterne George W. Bush og Barack Obama blev inviteret til hans begravelse.

McCains kontor skriver på hans officielle hjemmeside, at hans kiste vil stå i kongresbygningen i Arizona på onsdag, i North Phoenix Baptist Church torsdag og i Kongressen i Washington senere på ugen.

Alle tre steder er der åbent for offentligheden, så almindelige amerikanere har mulighed for at se kisten og tage afsked med den politiske sværvægter.

Derpå vil der være en privat ceremoni i Washington National Cathedral, inden McCain begraves ved det amerikanske flådeakademi i Annapolis, Maryland. Datoen er endnu ikke endeligt fastlagt.

I kongresbygningen i Washington kommer McCains kiste til at stå i det runde, udsmykkede rum, der forbinder Senatet med Repræsentanternes Hus.

Det er hovedsageligt præsidenter, soldater og politikere, der bliver æret med castrum doloris.

I Danmark fik borgerne tidligere på året mulighed for at tage afsked med prins Henrik, da hans kiste stod castrum doloris efter hans død i februar.

/ritzau/AP