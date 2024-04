USA rammer Iran med sanktioner mod missiler og droner

USA vil i de kommende dage indføre nye sanktioner mod Iran efter weekendens historiske angreb på Israel.

Det oplyser USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, i en udtalelse tirsdag lokal tid.

Sanktionerne kommer særligt til at være rettet mod Irans missil- og droneudvikling.

Natten til søndag sendte Iran droner og missiler afsted mod Israel i landets første direkte angreb på israelsk jord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sullivan siger i udtalelsen, at USA forventer, at landets forbundsfæller indfører lignende sanktioner.

Det er uklart, hvordan sanktionerne er udformet.

Israels krigskabinet mødtes både søndag og mandag for at diskutere, hvordan Israel skal reagere på Irans angreb.

Der er endnu ingen klare indikationer på, hvad Israel vil gøre.

EU har allerede en række sanktioner mod Iran, og det er eksempelvis forbudt at eksportere komponenter, der bruges til produktion af droner.

EU-landenes udenrigsministre blev tirsdag enige om at opfordre Israel og andre parter i konflikten i Mellemøsten til at udvise tilbageholdenhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Irans angreb på Israel er uden fortilfælde, lød det fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Vi står ved kanten af en afgrund. Vi skal bevæge os væk fra afgrunden. Hvis angrebene øges, så vil vi være i fuld krigstilstand, der omfatter hele regionen.

Det er især en bøn til Israel om ikke at skabe en ond cirkel af gengældelsesangreb, efter at langt de fleste af Irans droner og missiler blev skudt ned af Israels luftforsvar.

Ud over opfordringen til tilbageholdenhed er EU-landene også på vej med sanktioner mod Iran efter angrebet.

Bekymringen for et omfattende israelsk modsvar er dog stor. Iranske ledere har allerede advaret om, at Iran vil reagere voldsomt, hvis Israel slår igen.

/ritzau/Reuters