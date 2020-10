USA rammer Irans finanssektor med sanktioner mod 18 banker

Blot uger før det amerikanske valg øger præsident Donald Trump presset på Iran yderligere med nye sanktioner.

USA har torsdag indført nye sanktioner mod Irans finansielle sektor.

Sanktionerne er målrettet 18 iranske banker i et forsøg på at lukke Iran yderligere ude af det globale banksystem.

Dermed øger præsident Donald Trump presset på Iran blot uger før det amerikanske præsidentvalg.

Det amerikanske finansministerium oplyser i en erklæring, at sanktionerne ikke gælder transaktioner, der omfatter levering af landbrugsråvarer, mad, medicin eller medicinsk udstyr til Iran.

Ifølge ministeriet vil sanktionerne ramme 18 iranske banker og dermed hele den finansielle sektor i den iranske økonomi.

Eksperter vurderer, at et så omfattende skridt fra den amerikanske regering kan undergrave Irans evne til at sikre humanitære varer. Årsagen er, at udenlandske banker i så fald vil være endnu mere tilbageholdende med at fremme sådanne transaktioner.

Det amerikanske finansministerium understreger dog, at sanktionerne ikke vil påvirke eksisterende tilladelser til humanitær handel.

/ritzau/Reuters