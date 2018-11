USA rammer russiske interesser med nye sanktioner

Ukrainske og russiske borgere og foretagender rammes af den nye runde amerikanske sanktioner.

USA er klar med flere sanktioner med relation til Rusland.

Det oplyser finansministeriet i USA.

Det rammer to ukrainske borgere, en russer og ni foretagender i Ukraine og Rusland. Det sker blandt andet med henvisning til Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014.

- Vores sanktioner er en klar påmindelse om, at de anstrengelser, der gøres, for at normalisere investeringer og økonomiske forbindelser til dem, som operer på Krim, ikke vil blive tolereret.

Det siger Sigal Mandelker, der er viceminister i USA's finansministerium.

Både USA og EU står klar til at straffe dem, påpeger han ifølge AFP.

Et af de foretagender, der er ramt, er Limited Liability Company Southern Project.

Det er knyttet til Bank Rossija og den russiske forretningsmand Jurij Kovultjuk.

/ritzau/Reuters