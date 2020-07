USA registrerer højeste daglige coronadødstal i 2,5 måneder

Med næsten 1600 dødsfald har USA registreret sit højeste daglige antal dødsfald i månedsvis.

USA har det seneste døgn registreret 1592 coronarelaterede dødsfald.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge AFP natten til onsdag dansk tid.

Tallet er det højeste daglige antal døde, som USA har registreret de seneste 2,5 måneder.

Samtidig har landet igen rundet mere end 60.000 nye smittetilfælde.

Tirsdag meldte fire delstater i det sydlige og vestlige USA om dagsrekorder i antallet af døde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det drejer sig om Arkansas, Florida, Montana og Oregon.

I Texas har antallet af smittetilfælde rundet 400.000, og i Californien kæmper især delstatens latinamerikanske befolkning med følgerne af coronapandemien.

Sundhedsmyndighederne i Californien siger, at latinamerikanere udgør over halvdelen af delstatens mere end 400.000 registrerede antal smittede, selvom de kun udgør lige over en tredjedel af Californiens befolkning.

USA har siden pandemiens start registreret mere end 4,3 millioner smittetilfælde og 149.180 coronarelaterede dødsfald.

De seneste mange uger har landet registreret over 50.000 nye tilfælde af coronavirus om dagen.

/ritzau/