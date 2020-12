USA registrerer landets dødeligste døgn under pandemien

Coronavirusset har kostet næsten 4000 mennesker livet i USA det seneste døgn, hvilket ikke er set før.

Over 3900 mennesker har mistet livet i USA det seneste døgn på grund af covid-19, hvilket er det højeste antal på en dag under pandemien.

Det viser den løbende opgørelse fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge universitetet baseret i den amerikanske by Baltimore er i alt 3927 mennesker døde af virusset de seneste 24 timer. Samtidig er der blevet registreret 189.671 nye smittetilfælde.

USA er det land i verden, der med afstand har registreret flest smittede og døde, siden pandemien begyndte.

I alt har USA registreret 19,7 millioner smittede og 341.845 dødsfald.

Det svarer til cirka 106 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret omkring 19,5 døde per 100.000 indbyggere indtil nu.

Tager man højde for indbyggertal har lande som Peru, Belgien, Italien og Slovenien alle relativt højere dødstal end USA.

USA's ledende infektionsekspert, Anthony Fauci, advarede søndag om, at USA endnu ikke har set det værste af pandemien.

Han forventer, at dødstallet i landet fortsætter med at stige, i takt med at vinteren fortsætter, og folk forsamles mellem jul og nytår.

Onsdag kom Fauci dog også med lidt godt nyt.

Her sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters, at amerikanerne kan forvente "en vis form for normalitet" i efteråret 2021 takket være landets vaccineindsats.

Det er på trods af, at landets udrulning af vacciner har oplevet flere forsinkelser i den indledende fase.

Ifølge AFP er i alt 2,8 millioner amerikanere indtil nu blevet vaccineret mod coronavirus. Det er langt under de 20 millioner, som præsident Donald Trump lovede ville være vaccineret inden årets udgang.

USA's kommende præsident, Joe Biden, kritiserede tirsdag Trump-administrationens udrulning af vacciner.

Her lovede Biden også, at 100 millioner amerikanere vil blive vaccineret i de første 100 dage, efter at han overtager præsidentembedet 20. januar.

/ritzau/