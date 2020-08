USA registrerer mere end 2000 coronadøde på 24 timer

I juni og juli lå dødsfald blandt coronasmittede på under tusind nye om dagen i snit. I august er tallet over.

For første gang i tre måneder registrerer USA mere end 2000 coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

Dødstallet blandt de coronasmittede i USA har den seneste tid været stigende.

Efter at have ligget på under tusind om dagen i gennemsnit i det meste af juni og juli har der på landsplan været i snit omkring 1400 døde i de seneste dage.

Det svarer til, at der hvert minut er en coronasmittet amerikaner, der dør.

/ritzau/