USA registrerer næsten 58.000 smittetilfælde på et døgn

Det seneste døgn er yderligere 728 mennesker med coronavirus døde i USA, mens 57.683 er bekræftet smittet.

For tredje dag i træk registrerer USA det højeste antal smittede med coronavirus på et døgn.

Fredag er der således bekræftet 57.683 nye tilfælde.

Siden pandemien nåede til USA, har landet registreret knap 2,8 millioner personer smittet med coronavirus.

Fra torsdag aften til fredag aften lokal tid er yderligere 728 mennesker med coronavirus døde i USA. Det bringer det samlede antal døde som følge af virusset op på 129.405 i landet.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

For tiden er det især USA's sydlige og vestlige delstater, der oplever en stigning i antallet af smittetilfælde.

Nyhedsbureauet Reuters laver sin egen opgørelse over antallet af smittede i USA. Her viser tallene lidt noget andet. Nemlig at der fredag er registreret knap 53.500 nye smittetilfælde det seneste døgn.

Reuters påpeger samtidig, at særligt delstaterne North Carolina, South Carolina, Tennessee, Alaska, Missouri, Idaho og Alabama er hårdt ramt.

/ritzau/