USA registrerer over 2200 coronadødsfald på et døgn

USA er det land i verden, der er hårdest ramt målt på coronarelaterede dødsfald. 33.101 mennesker er døde.

USA har registreret 2257 coronarelaterede dødsfald på 24 timer.

Det viser tal fra Johns Hopkins University tidligt fredag morgen.

Antallet af døde som følge af coronavirus i USA er registreret i tidsrummet fra klokken 05.00 torsdag til klokken 05.00 fredag dansk tid.

I den tilsvarende periode i det forrige døgn blev der registreret 4852 coronadødsfald. Det svarer til et fald på 53,5 procent.

Det høje antal af registrerede døde det forrige døgn kan skyldes, at New York City tirsdag eftermiddag lokal tid opjusterede antallet af coronarelaterede dødsfald med yderligere 3700.

Det reviderede dødstal kom, efter at myndighederne besluttede at inkludere de personer, der antages at være døde som følge af Covid-19, selv om de aldrig har fået påvist smitte med coronavirus.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt målt på coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde.

Samlet set er 33.101 mennesker døde i USA, mens antallet af smittede fredag morgen lyder på 671.151. Det er over 33.000 flere end torsdag morgen. Der regnes desuden med et stort mørketal.

56.017 af de smittede er meldt raske igen.

I USA er New York City uden sammenligning hårdest ramt af virusudbruddet med 11.477 dødsfald.

Natten til fredag dansk tid præsenterede præsident Donald Trump sine retningslinjer for en genåbning af USA, der kommer til at foregå i tre faser.

Her fortalte han blandt andet, at han har givet delstatsguvernørerne bemyndigelse til at skræddersy deres egen genåbningsproces.

Hvis de føler, at de har brug for fortsat at holde deres delstat lukket, vil præsidenten tillade dette, siger han.

Ifølge Trump bør delstaterne gradvist lade amerikanerne vende tilbage til deres job, sådan som omstændighederne nu tillader det.

/ritzau/