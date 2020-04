USA registrerer over 2700 nye coronarelaterede dødsfald

De daglige dødstal i USA tager et spring opad i den seneste opgørelse fra Johns Hopkins University.

USA har registreret over 2700 døde med coronavirus i løbet af det seneste døgn.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University onsdag morgen dansk tid.

Mere præcist er dødstallet for coronasmittede i løbet af 24 timer steget med 2734 i USA. Det akkumulerede dødstal er på 45.042.

Stigningen er opgjort fra klokken 05.00 tirsdag og 24 timer frem. I forhold til døgnet inden er der tale om en stigning på 66,5 procent.

Dødstallet er et af de højeste, der er registreret i USA i løbet af 24 timer.

18. april blev der registreret 3953 døde, mens en kraftig opjustering i New York 16. april bevirkede et dødstal for hele landet på knap 5000, som altså ikke var retvisende.

I USA er New York City uden sammenligning hårdest ramt af virusudbruddet med 14.887 døde i alt.

Her har de daglige dødstal de seneste dage fundet et noget lavere niveau end ellers.

Der er frem til 05.00 onsdag morgen registreret 283 døde på 24 timer ifølge Johns Hopkins University.

/ritzau/