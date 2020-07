USA registrerer over 60.000 smittede for sjette dag i træk

USA har registreret 514 dødsfald og 63.872 nye smittetilfælde det seneste døgn.

USA har de seneste 24 timer registreret 63.872 nye tilfælde af coronavirus.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP natten til mandag dansk tid.

Det er sjette dag i træk, at USA registrerer over 60.000 nye smittetilfælde.

Tallet er en lille stigning i forhold til dagen før, hvor 60.207 nye smittede blev registreret.

De nye tal bringer det samlede antal smittede i USA op på 3.763.395 millioner.

Dermed er USA stadig det land i verden, der med afstand har registreret flest smittede, siden pandemiens start.

Nummer to på listen er Brasilien med næsten 2,1 million registrerede smittetilfælde.

Det seneste døgn har USA også registreret yderligere 514 dødsfald, hvilket bringer det samlede antal døde i landet under pandemien op på 140.474.

Antallet af nye smittede i USA har været stigende siden maj, hvor de amerikanske delstater så småt begyndte at genåbne for at få gang i økonomien.

Men ifølge flere eksperter var det ikke en særlig klog beslutning, fordi USA aldrig har overstået den første bølge af coronaudbruddet.

Genåbningen har blandt andet ført til, at smitten i særligt landets sydlige og vestlige delstater for alvor er blusset op igen.

USA's præsident, Donald Trump, har siden pandemiens start fået hård kritik for sin håndtering af krisen, men søndag forsvarer han igen sin strategi i et interview med Fox News.

Præsidenten siger blandt andet til Fox News, at hele verden misunder USA, når det kommer til at teste for coronavirus.

I interviewet understreger han også, at han stadig er imod nationale krav om, at amerikanerne skal bære ansigtsmasker.

- Jeg vil have, at folk skal have en vis frihed, lyder det fra Donald Trump i interviewet.

På verdensplan er der registreret i alt 14.448.751 millioner tilfælde af coronavirus, viser tal fra Johns Hopkins University.

/ritzau/AFP