USA rejser 17 nye sigtelser mod Julian Assange

WikiLeaks-stifter har ifølge justitsministerium hjulpet whistleblower med at skaffe fortrolig information.

Torsdag aften dansk tid siger det amerikanske justitsministerium, at der er 17 nye sigtelser rettet mod stifteren af WikiLeaks, Julian Assange.

Ifølge ministeriet har Assange ulovligt offentliggjort navne på fortrolige kilder.

Derudover skal han have konspireret med og assisteret den tidligere amerikanske efterretningsofficer og whistleblower Chelsea Manning i at skaffe fortrolig information.

Ifølge anklagerne har Julian Assange "risikeret alvorlig skade" mod USA ved at offentliggøre tusinder af hemmelige og fortrolige dokumenter, herunder navne på fortrolige kilder for de amerikanske styrker.

Anklagerne mener, at Assange instruerede Manning i en af de største sager i USA's historie om offentliggørelse af fortrolig information.

De nye sigtelser kommer, en måneds tid efter at justitsministeriet offentliggjorde en lidt mindre sag mod Assange. I den er han af USA anklaget for gennem WikiLeaks at offentliggøre store mængder fortrolige amerikanske dokumenter.

Tidligere i maj kom det frem, at Sverige har besluttet sig for at genoptage en voldtægtssag mod australske Julian Assange.

Sverige ønsker samtidig 47-årige Assange udleveret fra Storbritannien. USA vil også have Assange udleveret. Men han har bekendtgjort, at han vil modsætte sig dette ønske.

Assange blev 11. april anholdt på Ecuadors ambassade af britisk politi. På det tidspunkt havde han opholdt sig på ambassaden i næsten syv år.

/ritzau/Reuters