USA runder 25.000 coronadødsfald

Antallet af coronarelaterede dødsfald i USA er fordoblet på en uge. USA har knap 600.000 bekræftede smittede.

USA har rundet 25.000 coronarelaterede dødsfald. Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University tirsdag aften dansk tid.

I alt 25.239 mennesker i USA er døde med coronasmitte. Tallet er fordoblet i løbet af en uge, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Opgørelsen viser også, at USA er tæt på at runde 600.000 bekræftede smittetilfælde. Det er over tre gange så mange bekræftede smittetilfælde som noget andet land i verden.

Spanien har næstflest bekræftede smittetilfælde i verden - nemlig lidt over 172.000 - og lidt over 18.000 døde.

USA har imidlertid også testet næsten tre millioner mennesker, viser opgørelsen fra Johns Hopkins University.

/ritzau/